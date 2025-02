"La Juve senza Agnelli è come l'Odissea senza Ulisse. Yildiz? Sembra Dybala!"

"La Juve come l'Odissea"

L'opinionista si avventura anche in un parallelo di alta letteratura tra la Juventus senza un Agnelli alla guida e l'Odissea. Un paragone che cela una critica sottile: "Mi sembra che la Juve sia un po' in una fase di caduta dell'impero, la Juventus senza un Agnelli è come l'Odissea senza Ulisse e credo che anche i club satelliti ora ti danno dei mezzi giocatori ad un sacco di soldi e l'impressione è che la Juve in questo rinnovamento stia rischiando molto per quello che è la sua storia. Dopo otto mesi e due terzi di campionato il bilancio della Juventus non può essere considerato positivo".