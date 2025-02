Vlahovic e il doppio no a Giuntoli e... a Mourinho: Juve, cosa c'è dietro

Vlahovic verso un finale da protagonista

Nel frattempo, però, c’è un finale di stagione da onorare nel migliore dei modi. Alla sua maniera, a suon di gol. Contro il Cagliari, il classe 2000 ha vestito i panni del match-winner confermandosi un’autentica bestia nera per i sardi, ai quali ha inflitto il nono gol in carriera (otto in campionato e uno in Coppa Italia). In questa stagione contro la squadra di Nicola, infatti, ha fatto tre su tre: Vlahovic ha segnato sia all’andata sia al ritorno in Serie A e partecipato al poker negli ottavi di Coppa Italia. La prima da titolare con Kolo Muani a disposizione (in Champions contro il Benfica il francese non era eleggibile) ha dimostrato come il cannoniere serbo possa essere ancora determinante per la Vecchia Signora.



Una rete pesantissima per lanciare la Juve verso il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions: parteciparvi vale oltre 60 milioni. Di questi tempi tanta roba per le casse di qualsiasi società italiana. Chiudere da protagonista con altri gol decisivi può far comodo a tutti. A Vlahovic in primis per mettersi in vetrina in vista del mercato estivo, ma pure alla stessa formazione bianconera che così può evitare di svendere il centravanti. A meno di un anno dalla scadenza, l’obiettivo dalle parti della Continassa è di rastrellare almeno 25 milioni dall’addio dell’ex Fiorentina, col quale sono ormai da mesi in stand-by i dialoghi per il rinnovo. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e non ci sono i presupposti per allungarlo.