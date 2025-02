Perché Motta fa giocare sempre Koopmeiners? La risposta al dubbio del tifo Juve

Juve, cosa dicono i dati di Koopmeiners

I dati, in realtà, ci consegnano uno scenario che potrebbe persino essere interpretato come benaugurante: la media di tiri in porta dell’olandese nei 90 minuti rispetto alla scorsa stagione, infatti, è salita da 1.84 a 1.98, così come gli expected goals, passati da 0.22 a 0.23. Eppure Koop un anno fa a questo punto della stagione aveva già messo a referto 8 reti e 3 assist... A mancare, insomma, è la freddezza sotto porta e la ragione potrebbe essere una soltanto. Ben lungi dal considerare Koopmeiners il prodotto di un abbaglio collettivo, uno dei tanti “One Season Wonder”, una meteora dirompente e abbagliante, destinata - per sua stessa natura - ad esaurire con rapidità la propria luminescenza; quello dell’ex Az pare un semplice problema “di testa”. Arrivare in un club come la Juventus e per giunta come uomo immagine della tanto attesa svolta calcistica (visti i 51.3 milioni spesi per portarlo a Torino), può averlo irrigidito, frenato. Starà a lui ora trovare una formula per gestire il gravoso peso delle aspettative. Ma dovrà farlo in fretta perché - come tutte le cose - anche la pazienza dei tifosi bianconeri ha un limite.