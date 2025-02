Buffon: "Scudetto? Non sarei sorpreso. Thomas avanti senza pressione"

C'è anche Gigi Buffon, insieme con Luciano Spalletti, a trascorrere il lunedì nella tenuta del commissario tecnico: un segno ancora più tangibile di come l'ex numero uno sia impegnato a 360 gradi nella nuova avventura azzurra come direttore sportivo del Club Italia. Lui è uno che in Germania ha lasciato il segno, come ricordano bene i tifosi tedeschi che, il 4 luglio 2006, abbandonarono in lacrime il Westfalenstadion di Dortmund dopo l'eliminazione in semifinale che ci aprì la strada alla vittoria mondiale sulla Francia. Significativo che la gara di ritorno dei quarti di Nations League venga ospitata, domenica 23 marzo, proprio dalla casa dei gialloneri del Borussia. "Ci sarà intensità emotiva - sottolinea Buffon -, è una doppia sfida da dentro o fuori. Non ci sarà la paura del fatto che loro possano sottovalutare l'evento, non intravedo un possibile down di tensione. Il fatto di sapere che si gioca contro la Germania fa sì che tutti i ragazzi saranno attenti". Non è una prima volta dopo quel 2006, come ricorda Buffon, anche se l'avversario non era importante come la squadra di Julian Nagelsmann: "Ci siamo già stati l'anno scorso all'Europeo, contro l'Albania. Ma questa è un'altra storia, ci sono altri giocatori e c'è un'altra Nazionale. Quei ricordi resteranno bellissimi ricordi e quello che verrà detto ai ragazzi verrà dettato dall'ambiente circostante, da quello che trasmetterà la partita".