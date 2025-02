Spalletti: "Motta, attento a non farti sgamare. Locatelli con personalità"

Meno di un mese e l' Italia tornerà in campo per un quarto di Nations League non banale. A cominciare dall'avversario, quella Germania che riapre sempre l'album dei ricordi : dal 4-3 nella semifinale mondiale in Messico 1970 all'altra straordinaria semifinale vinta 2-0 in casa loro al Mondiale 2006, passando per la finale di Madrid 1982. Ma non c'è solo questo in ballo giovedì 20 marzo al Meazza di Milano e domenica 23 al Westfalenstadion di Dortmund che, 18 anni e mezzo fa, vide l'impresa azzurra firmata Grosso-Del Piero.

Spalletti: Italia-Germania e l'esempio Baggio

Chi vince ospiterà la final four dal 4 all'8 giugno e per l'Italia sono stati scelti gli stadi di Torino: l'Olimpico Grande Torino per la finale del terzo posto e l'Allianz Stadium per semifinali e finale. Infine, dopo questi quarti, l'Italia conoscerà il suo destino per le qualificazioni al Mondiale 2026. Nel gruppo A (con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo) in caso di passaggio del turno e nel gruppo I (con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia) in caso di eliminazione. Tutte cose ben presenti nella mente di Luciano Spalletti, nel suo buen retiro di Montaione, sulle colline in provincia di Firenze. Qui si rilassa e studia. E prepara un'Italia che deve riprendere il cammino dopo essere stata sconfitta 3-1 il 17 novembre a Milano dalla Francia, nel match che ci ha fatto scivolare al secondo posto del girone.

Quello che ci ha portati a trovare al sorteggio la squadra di Julian Nagelsmann, da affrontare senza paure: «Io vado per vincere – sottolinea il ct -, non me ne frega niente. I miei hanno la forza per giocare con chiunque, siamo un gruppo forte. La Germania fa tutto bene, ti salta subito addosso. Noi dobbiamo andare in verticale, mettere palla dietro le loro spalle per trovare gli spazi, gestendo bene i momenti». Germania che riporta alla mente l'Europeo 2024, quando la Svizzera ci prese a schiaffi negli ottavi: «Per me è archiviato. Il riferimento deve essere il Mondiale 2006 (dice guardando Gigi Buffon al suo fianco, ndr), senza intasare troppo la testa ai ragazzi. Se ne parlerà, con il sorriso sulle labbra. Ripeto: abbiamo cambiato sistema tattico dopo l'Europeo, ma quanto fatto prima non è da buttare. Ci serve gente che sappia buttarsi dentro la mischia e fare qualcosa di diverso, tipo Roberto Baggio».