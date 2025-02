Douglas Luiz, la Juve ne perde un altro: l’infortunio e i tempi di recupero

Juve, infortunio Douglas Luiz: ultimo di una lunga serie

Arrivato in bianconero con l'etichetta dell'acquisto più importante del calciomercato estivo, Douglas Luiz è caduto sin da subito in una spirale di infortuni che sembra non avere una fine. Quello registrato nelle scorse ore è il quinto dagli inizi di ottobre, tutti di natura muscolare. Da Juve-Stoccarda, dove non scese nemmeno in campo dove accusò un fastidio alla coscia sinistra, passando per una ricaduta a metà novembre, fino ai nuovi stop tra dicembre e gennaio. In totale sono 13 le partite saltate dal centrocampista brasiliano. Una vera e propria maledizione per il club bianconero, che fino a oggi conta 17 giocatori finiti in infermeria per un totale di 172 gare con 30 infortuni. Per Thiago Motta si profila un finale di stagione molto delicato.