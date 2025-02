D’Aversa verso la Juve: “Se sei sportivo lo pensi”. E poi annuncia un recupero

Come sta Ismajli e il sogno Juve

Poi D'Aversa ha annunciato un recupero, salvo sorprese: "Ismajli dovrebbe far parte dei convocati, poi decideremo il minutaggio e se farlo partire dall'inizio. Per noi è un calciatore molto importante di cui abbiamo sentito la mancanza". Poi ha continuato: "Se penso già al Genoa? In questo momento dobbiamo pensare alla Coppa Italia, siamo stati talmente bravi in passato che non possiamo permetterci di non pensarci. Credo sia giusto affrontare la partita nel modo giusto. Quando siamo sportivi si nasce col sogno di andare in certi stadi e contro avversari come la Juve. La partita ci serve per ripartire dopo quello ce è successo". Sui problemi in difesa rispetto a inizio stagione: "In questo momento sfido qualunque squadra a togliere tre difensori senza andare in difficoltà". Infine sulla fiducia da parte della società: "Sentire la fiducia del club fa sempre piacere, un allenatore poi valuta sempre singolarmente su cosa poteva e non poteva fare meglio. Per raggiungere il nostro obiettivo bisogna remare tutti verso la stessa parte. Non parlo di critiche, perché dobbiamo accettarle dal punto di vista costruttivo. Quello che succede a Empoli deve essere un motivo di orgoglio".