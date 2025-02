Svolta Motta: nasce la Juve con Kolo Muani e Vlahovic insieme

A far ricredere Motta è stato proprio il recente atteggiamento di Vlahovic . Gli ultimi ingressi a gara in corso (su tutti quello nella partita di ritorno dei playoff di Champions) e la buonissima prestazione sfoderata contro il Cagliari, hanno consegnato un’immagine del serbo inedita. Dusan, infatti, pare più sereno, tranquillo, maturo. Non cede alle provocazioni degli avversari. Quando chiamato in causa - anche se per pochi minuti - entra in campo con applicazione, voglia, senza farsi tradire dalla sua stessa insoddisfazione calcistica. E non è roba da poco, se si considera che Vlahovic - da quattro anni a questa parte - ha rappresentato il cuore pulsante della Juventus . L’unico e insostituibile numero 9, a cui aggrapparsi sempre e comunque, come del resto certificano i 12 milioni di ingaggio più bonus da lui percepiti. È stato proprio Thiago, ben prima che arrivasse Kolo Muani e con un reparto offensivo all’osso, a ridimensionarlo, preferendogli in più occasioni persino profili “adatattati”, Nico Gonzalez su tutti. L’assetto inedito di stasera non comporterà tuttavia alcun cambio di modulo.

Contro l'Empoli un test decisivo

La Juventus - Champions a parte - nelle ultime settimane ha trovato certezze nello spirito e nei risultati, inanellando per la prima volta in stagione quattro vittorie consecutive. Cambiare ora non avrebbe senso, specie a ridosso di un impegno così delicato come il quarto di Coppa Italia contro l’Empoli. La stessa squadra che ha permesso ai bianconeri di invertire il trend e a ricandidarsi di diritto tra le prime forze del campionato. Kolo, dunque, verrà dirottato sulla fascia destra, con Nico Gonzalez e uno tra McKennie e Koopmeiners a completare il terzetto alle spalle di Vlahovic. Quello di stasera rappresenta il test decisivo, non tanto per capire se riproporre i due centravanti insieme dall’inizio - difficile che Thiago decida di ripercorrere questa strada in campionato - quanto più per studiare soluzioni offensive alternative per i match più probanti e complicati. Il campo ci dirà se il tandem Kolo-Dusan possa davvero rivelarsi un ariete con cui sfondare le difese più organizzate. Una cosa, però, è certa: a prescindere da quanto accadrà da qui alle fine del prossimo mercato estivo, la Juventus sa bene di non potersi permettere un panchinaro di lusso come DV9. Meglio dunque fare di necessità virtù...