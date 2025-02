Juve, Scudetto possibile: parlano i freddi numeri non i romantici tifosi

Un’altalena impazzita. Una spia utile e concreta, soggetta alle vertiginose oscillazioni consegnateci dalla matematica. Un indicatore oggettivo, in grado di trasferire fedelmente l’animo imprevedibile, folle e irrazionale che sta alla base del calcio, sport in cui ogni scenario - più o meno prevedibile - può cambiare drasticamente da un momento all’altro. A raccontarci, insomma, che il recente e improvviso exploit della Juventus in campionato non sia per nulla destinato a rivelarsi un fuoco di paglia sono loro: le quote dei bookmakers per la vittoria dello scudetto. Di fronte a un mercato deciso, coraggioso e dispendioso come quello portato avanti in estate dai dirigenti bianconeri, i tifosi non erano gli unici a vedere nella squadra di Thiago Motta la principale avversaria dell’Inter per la vittoria dello scudetto.