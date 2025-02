"Motta lasciato solo, dov'è la società Juve? Stagione buttata in una settimana"

Tacchinardi difende Thiago Motta e attacca la società

Su Vlahovic: "Ci ha provato, ma non aveva il veleno di quando giocava e quando era protagonista". "Al di là di allenatore e giocatori, mi piacerebbe che la società intervenisse per parlare - prosegue Tacchinardi -. La Juve esce dalla Champions, niente, la Juve esce dalla Coppa Italia, niente. Motta viene lasciato solo. Lo dico anche per proteggere un allenatore che è in difficoltà e che stasera è stato un grande nel post partita prendendosi tutte le responsabilità, pur con delle critiche ai giocatori. Secondo me ripartirà tagliando delle teste anche perché l'atteggiamento nel primo tempo è stato imbarazzante. E poi dovremmo parlare anche di Koopmeiners, che anche oggi è stato orribile. Giusto andare avanti con lui? Se lo vedessi in allenamento potrei rispondere, così oggi mi sembra in alto mare e quindi non sono convinto...".