Juve-Empoli, fischia CalVARese: Fourneau ok, tocco di Koopmeiners non è da rigore

L'episodio Koop e il gol di Thuram

Nessun episodio in area di rigore nel primo tempo. Kolo Muani rischia il giallo per un fallo su Sambia lanciato in campo aperto, ma la scelta di non estrarre il cartellino è in linea col metro adottato. A inizio ripresa, silent check piuttosto prolungato per un tocco di braccio di Koopmeiners in occasione di un calcio d’angolo. Le braccia dell’olandese sono in quella posizione perché il calciatore sta andando a contrasto con Cacace, cercando di spingerlo. Quando il neozelandese si abbassa, le braccia rimangono nella stessa posizione, con Koopmeiners che fa per ritrarle. Le braccia sono in sagoma, quasi per coprirsi il viso; il pallone, se le braccia fossero state altrove, molto probabilmente sarebbe finito tra corpo e viso. Giusto non concedere calcio di rigore. Regolare il pareggio della Juventus. Thuram dribbla Henderson in maniera non fallosa, c’è un braccio con cui tocca l’avversario ma in modo regolare.