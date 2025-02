Da Kostic a Nicolussi Caviglia: Juve, da chi può arrivare il nuovo tesoretto

Un tesoretto da venti milioni all’orizzonte. Fare (bene) cassa per poi avere denari utili da investire per finanziare la campagna acquisti estiva. Il dt bianconero Cristiano Giuntoli ha le idee chiare e sta già lavorando alle cessioni di quegli elementi che, per motivi diversi, appaiono non far più parte dei progetti della Vecchia Signora. Tanto da essere già stati spediti altrove in prestito nella scorsa stagione. È il caso di Filip Kostic. L’esterno serbo si è rilanciato a Istanbul, dove è subito diventato protagonista nelle fila del Fenerbahce di Josè Mourinho. Lo Special One ne apprezza soprattutto i cross ficcanti, che diventano un trampolino di lancio micidiale per le sue punte. Già sei gli assist messi a referto dalla freccia classe 1993, il cui soggiorno sul Bosforo potrebbe essere prolungato. Con la Juve pronta a dare il via libera all’addio a titolo definivo di fronte a un corrispettivo di 4-5 milioni. Previsti nelle prossime settimane contatti diretti con l’agente dell’esterno offensivo, Alessandro Lucci, che al Fener è ormai di casa visto che dovrà discutere pure del possibile rinnovo di Edin Dzeko e dell’interesse dei gialloblù per un altro suo assistito: il centrocampista Matias Vecino, in scadenza a giugno con la Lazio.