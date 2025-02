Mago Thuram risolleva la Juve ma non la salva: Vlahovic lo annulla due volte

TORINO - La Juventus del primo tempo non è nemmeno un film dell'orrore: è molto peggio. Rispetto a Cagliari, il valore della prestazione è assurdamente distante. Non bastano le dita di due mani per contare i passi indietro a soli tre giorni esatti dalla trasferta in Sardegna. Bianconeri molli, svagati, ingiustificatamente presuntuosi nel modo di approcciare una gara ad eliminazione diretta. Un quarto di finale che - soprattutto dopo la prematura uscita di scena dalla Champions League - assumeva tutto un altro significato. No, giocare con quel piglio contro gran parte delle seconde linee dell'Empoli - senza dubbio, in questo scorcio di stagione, la formazione più in difficoltà d'Italia: oggi i toscani sarebbero retrocessi - non è concesso alla Juventus. I cambi di inizio ripresa, partita con la parata di Perin sullo strepitoso Maleh, hanno la sola funzione di ridare un senso ad una gara fino a quel momento inguardabile. Fuori Kelly e soprattutto un disastroso Koopmeiners, dentro Locatelli e Yildiz. Poco dopo è la volta di Conceicao. E quasi per inerzia, col passare dei minuti, la Juventus inizia a dare dei segnali di risveglio. D'altronde serviva una spinta in più per salvare il cammino in Coppa Italia, ma soprattutto un onore smarrito nel primo tempo. Senza preavviso, senza un motivo.