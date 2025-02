Juve, Ardoino di Tether detta la via: "Il periodo difficile si affronta così"

La Juve esce dalla Coppa Italia e lo fa ai rigori contro l'Empoli. Una gara molto difficile, la più brutta della stagione, nonostante un avversario con tante difficoltà, imbottito di giovani ma più voglioso di volersi prendere il passaggio del turno. I tifosi sono arrabbiati con Motta e la società per la gestione e per i risultati ottenuti sin qui dai bianconeri. Una settimana fuori dalla Champions e dalla Coppa Italia, ora resta soltanto l'obiettivo di entrare tra le prime quattro in campionato, di vitale importanza anche per il futuro. Oltre alle parole di Thiago e Perin, anche Ardoino, CEO di Tether, si è espresso sui social dopo la debacle dell'Allianz.