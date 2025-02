"Del Piero, la Juve ha bisogno di te! Scudetto o fallimento. Se fossi Elkann..."

Graziani: "Motta si dimetta"

Graziani, ex attaccante del Torino, ha detto la sua su Radio Sportiva: "Sulla Champions un minimo di rischio sapevamo potesse esserci contro il Psv. Contro l'Empoli, che comunque gioca un buon calcio nonostante le assenze, eravamo tutti convinti potesse andare avanti. Io sono sincero: l'analisi di Thiago Motta messa in questi termini mi sembra esagerata. Ha concesso tanto in fase difensiva e ha fatto poco filtro in mezzo al campo. Certi giocatori non stanno rendendo, tipo Koopmeiners continuo a vederlo come un fantasma dentro a questra squadra. Anche Nico Gonzalez ha fatto il minimo sindacale. Dal punto di vista dell'impegno la squadra mi sembrava pronta, poi bisogna dare merito all'Empoli di aver sparigliato le carte, hanno giocato bene e con buone geometrie. In questo momento a condizionare la Juve è la fase difensiva".

E ancora: "Si dimetta Motta se i giocatori non lo seguono. Intorno alla Juve c'è un clima di grande tensione e pessimismo. Bisogna far un plauso a lui perché ci ha messo la faccia però per essere onesti dimettiti e poi vediamo la società cosa ne pensa. Se tu non riesci a trasmettere quei valori, l'importanza e alcuni giocatori sono dei fantasmi... la colpa sarà sì loro ma anche di chi li gestisce. Gli allenatori sono importanti quando ti fanno vincere le partite con il loro credo calcistico, ma anche quando fanno crescere il valore dei giocatori. Racconto questo aneddoto: una volta con l'Italia, prima di affrontare la Francia, pareggiamo 0-0 contro la Primavera del Napoli e Bearzot si arrabbiò tantissimo. A volte può pure capitare una giornataccia. Hai concesso troppo in fase difensiva per la squadra che sei. Se alla fine avesse fatto gol Vlahovic di testa e fosse finita 2-1, non si sarebbe parlato di vergogna o altro. È un'eliminazione che pesa perché esci con una squadra nettamente inferiore". E qui poi è stato Tacchinardi a rispondere mandando un messaggio a Elkann...