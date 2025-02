Giuntoli, futuro Motta e responsabilità Juve: le parole dopo il disastro

Una delusione l'eliminazione per mano dei rossoneri, che ha fatto venir meno la possibilità di vincere un trofeo, per di più con una finale che avrebbe visto di fronte l'Inter. In mezzo, anche i tanti (troppi) pareggi che hanno portato la Juve a rimanere invischiata in piena lotta per la zona Champions. A condire il tutto le sconfitta consecutive col Napoli (l'unica fino ad ora in campionato) e il Benfica, e con il 20° posto in Europa che ha costretto Motta e i suoi a giocarsi l'accesso agli ottavi di finale tramite i playoff. Infine, le due delusioni più cocenti: l'eliminazione dalla Champions nel doppio confronto col Psv e quella dalla Coppa Italia, ieri sera, all'Allianz Stadium contro l'Empoli. Ora un finale in cui ripartire da quanto fatto di buono in stagione (come il carattere dimostrato col Lipsia, la concretezza e la solidità messe in atto contro l'Inter), per centrare l'obiettivo che non si può fallire, come ribadito da Giuntoli oggi ma anche prima della sfida col Cagliari: entrare tra le prime quattro di Serie A e qualificarsi alla prossima Champions League.

