Cassano boccia Motta: “Un disastro, ha svalutato tutti”. E su Thuram…

Juve, Cassano: "Non ripartirei da Motta"

Così si è espresso l'ex calciatore di Roma, Milan e Inter sull'attuale allenatore juventino: "Ripartire da Motta? Per me no. Anche vincesse il campionato non cambierebbe niente: non si possono cancellare i mesi disastrosi con l'eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia. Dopo gli acquisti fatti in estate, mi sarei aspettato una situazione diversa". Cassano ha poi proseguito nella sua analisi: "Diversi calciatori si sono svalutati: nessuna idea di calcio né miglioramento. Se la Juve vincesse il campionato non sarebbe merito proprio, vorrebbe dire che le altre hanno fatto schifo. Serve un percorso, non uno-due mesi. Vedo il bicchiere completamente vuoto: nonostante gli ottimi acquisti estivi, è stato fatto un disastro dall'allenatore. Per esempio non capisco come mai metta in discussione calciatori come Khephren Thuram: spesso non gioca pur essendo secondo me il migliore della Juve. Fatico a capire ciò che sta facendo Motta: dopo quanto fatto a Bologna mi sarei aspettato un impatto differente".

