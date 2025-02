Chiellini: "Troppe gare, calendario affollato. Serve un confronto"

Chiellini: "Tutti vogliono giocare contro il Real Madrid"

E ancora:"Se chiedessi a un calciatore se preferisce giocare partite di campionato o più partite europee cosa pensi che risponderebbe? È ovvio che si preferisca giocare contro le migliori squadre del mondo come il Real Madrid, e non le partite di campionato. Vuoi giocare il 30% in meno e guadagnare meno? La risposta la conoscete. Non è facile per nessuno stakeholder trovare una soluzione. Quello che suggerisco è avere una conversazione comune ad un tavolo. Ma se nessuno accetterà di perdere in parte, non ci risolverà un problema in futuro. Credo sia molto difficile fare marcia indietro con meno partite a livello internazionale e che la soluzione sia una migliore redistribuzione", ha concluso Chiellini.