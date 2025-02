Motta rischia la Juve: i tre principali capi di imputazione a suo carico

Le colpe di Motta

Secondo: non ha risolto i problemi che ricorrono dall'inizio della stagione, con un rendimento molto altalenante, spesso con l'atteggiamento sbagliato e che non ha mai dimostrato di crescere. Con alcuni equivoci, a partire da Koopmeiners. Terzo: la squadra non ha ancora un'identità tattica e di personalità. Ma rischia di saltare subito? No, a meno che la situazione non precipiti. Ma a fine stagione si faranno i conti e se Motta vuole arrivarci sicuro deve vincere molte delle prossime partite e in mondo molto convincente.