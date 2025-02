"Motta, ora è tardi: Date la Juve a Conte! Kelly per Danilo, ma come si fa?"

Cosa manca a questa squadra? «Thiago, fin qui, non è riuscito a trasferire alla rosa cosa significhi giocare per la Juventus. Non è accettabile, come non lo sono le sue dichiarazioni dopo la sconfitta con il Psv, quando ha detto che avrebbe rifatto tutto allo stesso modo. Questa squadra ha l’arroganza del suo tecnico : in troppi pensano che per vincere basti indossare la maglia bianconera. C’era davvero bisogno che Motta spiegasse alla squadra il valore della partita con l’Empoli? Evidentemente non sono giocatori da Juventus. Non ce n’è uno che abbia un po’ di carisma".

"Mercoledì sera Koop ha lasciato calciare la punizione a Vlahovic con fare rinunciatario e mi è venuto in mente Lucca che, invece, ha lottato con il coltello tra i denti per strappare il penalty a Thauvin. Un atteggiamento che mostra personalità, voglia di incidere. Caratteristiche che, ad oggi, non vedo in nessuno dei giocatori della Juventus. Poi non si spiega come Thiago nelle ultime partite abbia tenuto in panchina Thuram e Locatelli e insistito con Nico Gonzalez e Koopmeiners. Scelte che mi preoccupano e non poco. Fosse per me, questi due non vedrebbero più il campo».

Non pensa che in questo abbia anche delle responsabilità Giuntoli?

«No. Cristiano ha fatto degli investimenti importanti mettendo a disposizione del tecnico diversi profili. Nessuno poteva prevedere che Koopmeiners e Douglas Luiz si rivelassero gli alter ego dei giocatori che abbiamo ammirato nelle passate stagioni. Gli si può imputare di non aver preso ad agosto un centravanti che potesse far rifiatare Vlahovic, ma adesso ha rimediato facendo arrivare Kolo Muani».