Le colpe di Thiago Motta e quelle degli altri

Ammesso che volesse farsi aiutare, Motta è stato aiutato dai dirigenti? Perché uno esperto come Giuntoli non ha spinto Motta a mettere ordine , a fissare gerarchie, a far crescere un gruppo di fedelissimi ai quali affidare la squadra nei momenti chiave come contro il Psv o l'Empoli? Giuntoli ha certamente commesso errori sul mercato (non aver preso in estate un centravanti di riserva il più grave), ma ne ha azzeccate molte spendendo poco (Thuram, Kalulu , Coinceiçao , Di Gregorio e ora Kolo e Veiga ). La rosa è certamente migliorabile, ma la sua vera responsabilità è nell'aver lasciato galoppare Motta a briglie sciolte.

Conti a posto, squadra no

Anche i giocatori hanno colpe, proporzionali alla loro età, quindi non molte. Ma non mancano esempi di coetanei che si caricano sulle spalle le loro squadre e dimostrano più carattere. Parlare di "juventinità" in modo astratto non serve, maturare come uomini con sacrifici e coraggio sarebbe più utile alla causa. Chi guadagna un milione al mese come Vlahovic non può sbagliare il rigore in quel modo, perché ha uno stipendio da top 20 d'Europa e nessuno fra i top 20 ha mai tirato così male e, soprattutto, così impaurito, un rigore. Curioso, o forse no, che il giorno dopo la caporetto di Coppa Italia, escano i numeri della semestrale e siano eccellenti. Ferrero e Scanavino, con Giuntoli e Calvo, hanno realizzato un piccolo capolavoro amministrativo. Ci sarebbe quasi da festeggiare, ma la Juve è una squadra di calcio e non una finanziaria.