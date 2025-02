"Motta? Pensavo dimissioni in diretta...Vuole i compitini, la Juve è creatività"

Massimo Mauro, l’altra sera ha visto la Juventus uscire in Coppa Italia con l’Empoli. Che sensazioni ha provato e soprattutto come si è spiegato una prestazione del genere? "Difficile spiegare. A Cagliari per come aveva difeso, alta, corta, almeno nel primo tempo, avevo avuto l’impressione di una squadra a posto. Certo, per le fatiche della Champions League in settimana, era poi calata nella ripresa ma per una questione prettamente fisica. Non si era vista la tragedia dell’atteggiamento detta da Motta dopo l’Empoli. Ma è troppo tardi parlare ora di atteggiamento sbagliato in una sfida che valeva la semifinale di Coppa Italia. L’Empoli ha giocato e meritato, il fatto è che la Juve deve saper fare meglio dei toscani. A me non piace sparare sulla Croce rossa ma io non credo che il problema sia stato l’atteggiamento. Credo più che altro che sia un alibi".