Juventus, quanto costa l'addio di Motta e i quattro nomi per sostituirlo

In caso di fallimento di Motta, al momento, volendo andare sul sicuro, ovvero su un allenatore che conosce il calcio italiano e perché no anche la stessa storia della Juventus direttamente o indirettamente -, nel panorama dei tecnici che hanno questi requisiti spiccano quattro profili. Allenatori che hanno tutte le qualità per reggere il peso di una "maglia" come quella bianconera e hanno dimostrato in passato di sposare con convinzione i progetti in cui i giovani da lanciare sono la pietra angolare del futuro. In ordine sparso ecco i nomi di Gasperini , Mancini , Conte e Tudor . Qualora non dovessero arrivare prestazioni made in Motta sufficientemente forti, ecco che la Juventus potrebbe sondare il terreno per comprendere l'eventuale fattibilità di un nuovo legame.

Quattro profili per quattro posizioni differenti, con quella di Tudor e Conte agli antipodi benché entrambi ex juventini. Il croato è al momento in cerca di sistemazione dopo la parentesi alla Lazio e sarebbe il più agevole da portare alla firma, mentre Antonio Conte non solo è tesserato, ma lo è per il Napoli. Dunque qualora dovessero venire meno i presupposti per proseguire sotto il Vesuvio per scudetti sfumati o vedute differenti sul mercato, pare arduo immaginare che De Laurentiis possa lasciarlo libero di andare all'odiata nemica.

Ed eccoci all'altra coppia formata da Gasperini e Mancini. Il primo ha annunciato l'intenzione di non prolungare l'attuale contratto con l'Atalanta che scade nel 2026, e magari finirla qui già a fine campionato, dunque con un anno di anticipo, diventando in teoria libero di accasarsi altrove. Il secondo è libero dopo l'addio alla Nazionale dell'Arabia Saudita. Il suo entourage ha già mandato messaggi a diversi club alla ricerca di una guida e ha sempre nutrito simpatia per la Vecchia Signora. Motta ha nelle proprie mani il suo destino, o meglio nei piedi della sua squadra. Che dovrà vincere e convincere anche per lui oltre che per i soldi che porterà il 4° posto con la Champions, obiettivo minimo del club.