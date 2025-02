Giuntoli e quella frase su Allegri...Motta, il quarto posto può anche non bastare

Juve, il futuro di Motta è in bilico

Questo non significa che Thiago Motta non sarà il tecnico della Juventus nella prossima stagione, naturalmente. Ma ogni decisione, un passo oltre il burocratese, deve ancora essere presa. Anche, se non soprattutto, sulla scorta dei prossimi dodici passi. Nulla di aritmetico, intanto: il quarto posto non vale la conferma scontata, così come il quinto non significa esonero automatico. Anche se i recenti risultati tra Champions League e Coppa Italia hanno rafforzato i watt dei riflettori che illumineranno l’esito del campionato. Ma ora Motta ha davanti a sé una serie di obiettivi da raggiungere di importanza analoga al piazzamento finale in classifica. Il tecnico dovrà convincere la dirigenza sotto il profilo del gioco, per cui da troppo tempo non si vedono passi avanti, sotto il profilo dell’empatia con l’ambiente, influenzata da una comunicazione che non decolla e da qualche sfumatura di presunzione di troppo, sotto il profilo della presa sullo spogliatoio, alla luce di qualche ondivago mal di pancia affiorato negli ultimi tempi. L’elenco è lungo, il tempo poco. Ma le occasioni non mancheranno, a partire già da lunedì sera di fronte al Verona e al proprio pubblico.