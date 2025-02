"Non lo sopporto, e non sono l'unico": chi parla di giocatori Juve contro Motta

"Lo sfogo del calciatore contro Motta"

Ora, però, è tempo di pensare al presente e alla presunta insoddisfazione di alcuni giocatori sulla gestione di Motta... "Dobbiamo capire che dobbiamo meritarci tutti i giorni di stare qui dentro e di non pretendere delle cose senza dare". Sarebbe partito tutto da qui, dalle parole di Thiago Motta nel post Juve-Empoli. È quanto affermato da Massimiliano Nerozzi al Corriere della Sera, che continua scrivendo che il malcontento sarebbe cresciuto fino a sfociare in una confessione da parte di chi, in squadra, non sarebbe affatto contento della sua gestione: "Non lo sopporto, e non sono l'unico". Queste, secondo il giornalista, sarebbero state le presunte parole riportate da un calciatore ad un amico parlando proprio del rapporto con il tecnico. Ma non è tutto qui. "Non sai mai cosa aspettarti. Una volta titolare e poi in panchina per 90 minuti". Sarebbero altre dichiarazioni dello stesso calciatore, di cui non viene mai fatto il nome, facendo intendere proprio la difficoltà nel capire la gestione del gruppo squadra. Sempre secondo Nerozzi non si tratterebbe neanche di questione di stima perché "Thiago può diventare un grande allenatore", ma in certe situazioni dovrebbe sicuramente migliorare per tirare fuori di più dai suoi ragazzi. Almeno questo sarebbe quanto trapelato dalle voci fuori dallo spogliatoio. Dunque, stando a quanto scritto da Nerozzi in diversi non sarebbero affatto contenti e i risultati negativi non avrebbero fatto altro che accentuare dubbi e timori della squadra.