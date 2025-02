Yildiz, questione di 10 e di... stima: da cosa dipende il futuro alla Juve

Yildiz, il video dell'allenamento

Intanto, nel silenzio social di tutti i giocatori della Vecchia Signora, Kenan è stato l'unico a farsi rivedere su Instagram. Due storie per augurare buon compleanno a Muharemovic, Milik e Koopmeiners, e una terza dove Kenan viene ripreso in palestra alla Continassa mentre effettua un esercizio per le gambe in cui solleva 200 kg. Il filmato è subito diventato virale e i tifosi lo hanno commentato sul web, apprezzando l'impegno del giocatore considerato che oggi era il giorno libero per tutti in vista della sfida contro il Verona in programma lunedì.