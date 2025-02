Del Piero accende il mondo Juve: la frase dopo la tempesta. Ma in realtà...

Del Piero-Juve, il futuro

Ci sarà mai un’opportunità per lui? Finora non si è mai manifestato un varco per il suo ingresso nel mondo dirigenziale. Anzi, l'ultima nomina di Giorgio Chiellini sembra aver addirittura indicato una direzione opposta. Non che i due ruoli siano incompatibili, ma quando si è trattato di scegliere una figura di riferimento, la proprietà e la dirigenza bianconera hanno preferito orientarsi verso un profilo con una preparazione manageriale più forte e un percorso accademico specifico. In altre parole, l'attuale dirigenza della Juventus non sembra essere alla ricerca di ex campioni, ma di esperti manager. Tuttavia, qualora in futuro dovessero cercare una figura carismatica che porti con sé l’esperienza e la passione juventina, Del Piero sarebbe la scelta ideale. E lui, come ha dichiarato, sarebbe sempre pronto a rispondere "sì".