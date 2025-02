Juve-Torino Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Dopo la sconfitta contro la Roma , la Juve Primavera avrà l'opportunità di rifarsi subito contro il Torino . Una partita importante per i bianconeri che non possono perdere ulteriore distanza dal Milan. I ragazzi di Magnanelli però non devono più perdere punti per strada per cercare di raggiungere l'obiettivo playoff. E il derby della Mole è una grande occasione. I granata non vincono da tre giornate e vengono da una pesante sconfitta per 5-0 contro il Verona.

Dove vedere Juve-Torino Primavera

La sfida tra Juventus Under 20 e Torino Under 20, valida per la 28ª giornata del Primavera 1, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 13 di sabato 1 marzo.

Juve-Torino Primavera, le probabili formazioni

Juventus: Zelezny, Verde, Savio, Martinez Crous, Pagnucco, Boufandar, Ripani, Crapisto, Vacca, Merola, Pugno. Allenatore: Magnanelli.

Torino: Siviero; Marchioro, Olsson, Mullen, Krzyzanowski; Jatta, Dalla Vecchia, Djalo; Perciun; Franzoni, Gabellini. Allenatore: Tufano.

Arbitro: Gabriele Sacchi della sezione di Macerata