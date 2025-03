Motta, l’intesa Juve non è decollata: perché i giocatori non lo amano

Il problema è l'empatia

Il problema semmai è un altro: l’assenza di “empatia”, per usare un termne che va di moda e rende l’idea, e una certa rigidità, nelle scelte come nei rapporti, hanno creato una patina di ghiaccio tra lo spogliatoio (almeno una buona parte) e il tecnico, freddezza che avrà comunque un peso nelle scelte della dirigenza tra qualche mese, quando si tirerà una riga per definire il futuro e non saranno solo i risultati (fin qui comunque al di sotto delle aspettative) a incidere in maniera consistente sulle decisioni finali. Se, tanto per fare un esempio, a Napoli la squadra è pronta a “gettarsi nel fuoco” (per utilizzare una frase fatta a effetto) con e per Conte, lo stesso non si può dire a Torino, per quanto - come detto - i giocatori non remino contro. Ma Motta non è riuscito a entrare sotto la pelle dei calciatori: difetto di comunicazione e complicazioni, nello spogliatoio, nel comprendere le richieste dell’allenatore e pure certe scelte. La gestione della fascia di capitano “a rotazione” e i rimescolamenti di formazione sono due problematiche sotto gli occhi di tutti, la punta dell’iceberg che va a sommarsi con tutto ciò che rimane sommerso nel sacralità dello spogliatoio. O che almeno dovrebbe restare segreto.