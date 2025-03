Motta, arriva una buona notizia: un top player torna ad allenarsi in gruppo

In casa Juventus non è di certo un momento positivo. La doppia eliminazione da Champions League e Coppa Italia arrivata nel giro di una settimana si è ripercossa su tutto l'ambiente. Ora la testa però è sul match contro l' Hellas Verona in programma lunedì sera alle 20:45. Dopo una giornata di riposo, i calciatori si sono ritrovati alla Continassa agli ordini di Thiago Motta . Il tecnico bianconero ha potuto tirare un sospiro di sollievo grazie a Pierre Kalulu : il difensore francese ha preso parte all'allenamento con il gruppo, rientrando così dall'infortunio che lo aveva tenuto fuori nell'ultimo mese.

Verso Juventus-Hellas Verona: quando parla Thiago Motta

Il ritorno del calciatore ex Milan è una manna dal cielo per la retrogruardia bianconera che non poco sta soffrendo nelle ultime uscite. Kalulu sarà quindi tra i convocati? Presto per dirlo, ma a sciogliere ogni dubbio sarà Thiago Motta che incontrerà la stampa alle 13:30 di domenica. Sarà possibile seguire la diretta testuale della conferenza stampa su TuttoSport.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE