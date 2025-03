Koopmeiners festeggia il compleanno, ma i tifosi Juve si scatenano sul post social…

“Gelukkige verjaardag Teun!”. Così l’Atalanta giusto un anno fa omaggiava il proprio asso olandese - con tanto di post su tutti i profili social del club - per il suo 26° compleanno. Chissà che allora Koopmeiners - al momento di spegnere le candeline - non abbia espresso il desiderio di poter giocare per la Juventus… Dodici mesi più tardi, Teun ha voluto festeggiare - visto il giorno libero concesso da Motta alla squadra - passando una giornata nelle Langhe insieme a familiari e amici. Sul suo profilo Instagram è comparsa una carrellata di scatti che ritraevano Koop nel ristorante dove ha passato la serata. Il post dal titolo “Birthday days in Piemonte”, pubblicato da Koopmeiners nel pomeriggio a neanche 48 ore dalla brutta prestazione contro l’Empoli, ha scatenato centinaia di tifosi della Juventus, stanchi di vedere in bianconero la controfigura di quel geniale centrocampista messosi in mostra alla Dea. Dai commenti che riconducono - ironicamente - una delle immagini più iconiche della sfida con i toscani (l’olandese che si calcia il pallone in faccia) alla sua passione per il vino, ad altri più incoraggianti, che lo invitano a pensare al bene della squadra e a concentrarsi in vista del delicato momento della stagione che la Juventus si prepara ad affrontare.