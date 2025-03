Juve, i nomi di Giuntoli per le fasce: uno gioca proprio nel Verona

Capitolo terzini: occhi su Zanoli

Ma torniamo al capitolo terzini: la Juve attraverso la propria area scouting ne sta visionando diversi in questi mesi. La sensazione è che in quel preciso settore qualcosa accadrà nella sessione estiva di trattative. Sul fronte Serie A va segnalato, oltre a Tchatchoua, pure il nome di Alessandro Zanoli, storico pallino di Giuntoli e Pompilio che lo portarono al Napoli dal Carpi quando aveva appena 18 anni. Col senno del poi si può dire che non ci avessero visto affatto male. Zanoli, infatti, ha dimostrato di poter giocare e da protagonista in Serie A. Non nel Napoli ma altrove. Il suo cartellino ora è, infatti, destinato a diventare del Genoa per 7 milioni. L’obbligo di riscatto scatterà a salvezza acquisita del Grifone.

Zanoli piace dalle parti della Continassa per la capacità di ricoprire più ruoli: il classe 2000 nasce da quinto a tutta fascia, ma ha saputo specializzarsi negli anni sia da terzino in una linea difensiva a quattro sia da esterno offensivo come lo sta impiegando ultimamente Patrick Vieira nel suo 4-2-3-1. Insomma, il classico jolly prezioso per un allenatore. Al tempo stesso questa sua duttilità potrebbe sposarsi con chiunque siederà a giugno sulla panchina bianconera. Al di là dell’opera di scouting riguardante, tra gli altri, Tchatchoua e Zanoli rimangono da non trascurare affatto tutte queste attenzioni juventine rivolte al mercato dei terzini. La sensazione è che Andrea Cambiaso possa volare altrove in estate. Soprattutto se il Manchester City di Pep Guardiola dovesse tradurre in realtà l’idea di offerta paventata in inverno. Quei famosi 60 milioni (più un ricco quinquennale da 6 milioni a stagione per il numero 27 juventino) che inevitabilmente farebbero cadere in tentazione la Vecchia Signora, aprendo la porta all’addio dell’ex Genoa. Ma questa è un’altra storia…