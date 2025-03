Juve, ritiro prima del Verona e cambia la gestione Motta: cosa succede

Questa volta non ci sarà tempo per una cena in città, come accaduto sulla strada verso il successo contro l’Inter. Ma ieri, di comune accordo, Thiago Motta e i suoi giocatori hanno deciso di vivere in ririto la vigilia della delicata sfida casalinga al Verona. Questa mattina la squadra si ritroverà alla Continassa per la rifinitura, seguirà la consueta conferenza stampa del tecnico, quindi in serata - dopo il primo pomeriggio trascorso in famiglia - tutti al J Hotel, come in genere accade solo quando il match del giorno dopo è in calendario alle 12.30 o alle 15. Per concentrarsi e per preparare al meglio, insieme, l’impegno di domani sera. Le incomprensioni interne non sono sparite tutte d’un tratto, con un colpo di bacchetta. Ma il retroscena conferma come, a prescindere da tutto, gli intenti del gruppo-squadra siano condivisi da ogni singolo componente. E su questo, in fondo, non ci sono mai stati dubbi.