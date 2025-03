Quello che non sai su Kolo Muani: “Il Verona, Maldini e i video di Cavani”

Fall sul presente e il futuro di Kolo Muani

Fall, poi, spiega qual è stato il riferimento principale di Kolo Muani negli anni vissuti in Ligue 1: "Senza dubbio Edinson Cavani: tifava per il Psg e allora l'uruguaiano era un idolo di tantissimi ragazzi in Francia. Penso si sia ispirato a lui anche come movimenti, ha visto non so quanti video di Cavani". L'ex intermediario dell'attaccante francese, vice campione del mondo in Qatar, traccia poi un quadro generale del momento di Kolo Muani: "Al Psg ha sentito sicuramente tanta responsabilità, forse non era il momento giusto per fare quel salto. Resta il fatto che a Parigi non godeva di tanta fiducia e nel frattempo in Nazionale faceva tanti gol, anche pesanti. Significa che per Randal sentirsi apprezzato è una priorità: sono certo che alla Juventus si senta ispirato e coccolato, si vede dal modo in cui sta giocando. E mi sento di dire, anche se ormai lo osservo solo da spettatore, che in Italia non sarà di passaggio". D'altronde, anche per la Juventus, le idee sono chiare: Cristiano Giuntoli non ha alcuna intenzione di prenotare a Kolo Muani un biglietto di ritorno per Parigi.

