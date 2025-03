Douglas Luiz, messaggio alla Juve: la frase social non lascia dubbi

Douglas Luiz è stato fin qui tra le più grandi delusioni della stagione della Juventus . Arrivato per svoltare il centrocampo bianconero dall'Aston Villa, il brasiliano non ha infatti mai convinto nelle prestazioni. Inoltre ha accusato diversi problemi fisici come l'ultimo al bicipite femorale della coscia sinistra che lo terrà fuori per quasi tutto il mese di marzo. Una situazione che sembra però non aver abbattuto il classe 1998, che ha voluto lanciare un messaggio a tutti i tifosi tramite una storia sul proprio profilo Instagram.

Juve, Douglas Luiz promette: "Tornerò più forte che mai"

Il centrocampista brasiliano, alle prese con il recupero dall'infortunio accusato nell'ultima giornata contro il Cagliari, ha pubblicato una sua foto su Instagram durante un allenamento in palestra. L'immagine è stata accompagnata dalla frase: "Tornerò più forte che mai, puoi scriverlo". Un messaggio chiaro e di speranza verso i tifosi della Juventus per rivedere il calciatore capace di andare in doppia cifra in Premier League sia per gol che per assist appena un anno fa.