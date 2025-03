"Juventino di mer...": Lilian Thuram cuore Juve a Napoli, reagisce così

Lilian Thuram , ex difensore leggendario che in Serie A ha vestito le maglie di Parma e Juventus, continua a seguire con grande attenzione gli impegni dei suoi due figli. Il francese, che si reca infatti spesso a San Siro e all'Allianz Stadium per guardare da vicino le prestazioni di Marcus e Khephren , non poteva mancare alla sfida scudetto tra Napoli ed Inter direttamente al Maradona. All'ingresso dello stadio ha incontrato alcuni tifosi azzurri e ha preso vita un particolare siparietto che ha coinvolto la Juventus .

Lilian Thuram a Napoli: "Papà della Juve? Non insultarlo"

Prima della partita, infatti, Lilian Thuram si è concesso per alcune fotografie con dei tifosi. Una ragazza napoletana ha richiamato la sua attenzione smartphone alla mano: "Puoi salutare mio padre? È uno juventino di merda". Pronta la risposta del francese che, con il sorriso, ha subito cambiato espressione e precisato: "Non insultare il tuo papà così oh". Il tutto si è poi concluso tra le risate generali ed altri selfie. Ma non è la prima volta che Lilian difende o parteggia per la Juve...Ricordate cosa è successo prima di Juventus-Inter, proprio la sfida tra i fratelli Khephren e Marcus ?