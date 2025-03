Juve Women show, con la Roma è 4-3: Girelli infinita, tripletta decisiva

Ci vuole una straordinaria Cristiana Girelli per regalare 3 punti preziosissimi alla Juve Women . Contro la Roma , in quella che è ormai la classica del calcio femminile in Italia, le bianconere la spuntano in una gara combattutissima, vincendo per 4-3 grazie proprio ad una tripletta della sua numero 10, consolidando il primato in classifica. La squadra di Massmiliano Canzi , che vendica la sconfitta dello scorso gennaio , vola così a 48 punti, a +10 sull' Inter (che ha però una gara in meno) e a +13 proprio sulle giallorosse.

Juve Women, tripletta Girelli: è 4-3 alla Roma

Prima giornata della Poule Scudetto che inizia all'insegna delle emozioni. Se è vero che la Roma inizia forte, colpendo una traversa con Giugliano, è la Juve ad andare in vantaggio dopo 19': sugli sviluppi di calcio d'angolo lestissima Harviken che calcia fortissimo e batte Kresche. Passano appena 3' però e le ragazze di mister Spugna rimettono il risultato in parità: angolo battuto corto, palla in mezzo per la spizzata di Minami che svetta più in alto di tutte e trova una traiettoria imprendibile per Peyraud-Magnin. Dopo altri 2' il sorpasso giallorosso è completo: azione personale di Haavi che libera un destro potentissimo da fuori per l'1-2. La gioia però dura pochissimo, perché dopo una cinquantina di secondi arriva il pari bianconero: piattone di Girelli sul primo palo e risultato ancora in parità.

Dopo una prima parte di gara frenetica i ritmi calano, ma ad inizio ripresa ci pensa ancora Girelli a trovare il gol: cross tagliato di Lenzini, la numero 10 in spaccata si coordina perfettamente e cala il tris. La reazione giallorossa è immediata: dopo soli 2' sugli sviluppi di corner, in mezzo ad un parapiglia, è Viens ad insaccare siglando il 3-3. A decidere la sfida, neanche a dirlo, ci pensa Girelli dopo altri 3' dalla rete della Roma: traversone dalla sinistra e la bandiera juventina, ancora al volo, insacca splendidamente. La Roma colpisce un'altra traversa nel finale, stavolta con Kuhl, ma la gara finisce 4-3. Una partita ricca di emozioni e che consolida ulteriormente il primato della Juve Women.