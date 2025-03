Juve, il tifo organizzato contesta tutti: nel mirino dirigenza, Motta e giocatori

La Juventus è finita nel mirino della contestazione: ai tifosi bianconeri è rimasto indigesto l'ultimo periodo, culminato con l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli preceduta da quella in Champions contro il Psv. Come annunciato sui social da alcuni gruppi organizzati, è cominciata la protesta tra l'Allianz Stadium e il J Hotel tra striscioni e cori di disappunto. "Dirigenza assente, allenatore e giocatori imbarazzanti, avete il rotto il c**zo tutti i quanti" si legge in un drappo esposto dai tifosi.