L’ennesimo stop Juve: tocca di nuovo a Conceicao. Almeno torna Kalulu…  

Il ritorno di Kalulu e gli altri

Anche dietro, infatti, Thiago Motta inizia a rivedere la luce. Per un Conceiçao che esce, in una ideale sostituzione, c’è un Kalulu che entra. Che rientra, meglio, dopo lo stop di fine gennaio patito nei primi minuti della sfida casalinga di Champions League contro il Benfica. Il francese nelle ultime settimane aveva messo nel mirino il delicato incrocio di domenica con l’Atalanta, ma la tabella di marcia rispettata senza intoppi ha reso possibile una sua convocazione già per questa sera. Difficile vederlo in campo fin dall’inizio, ma il suo recupero sarà fondamentale per dare nuova sostanza alla linea difensiva dei bianconeri e per gestire le energie di Gatti, il più presente in campo nel corso della stagione, e Kelly, alternativa anche per la corsia di sinistra. Il supporto alla causa dato dal mercato di gennaio, infatti, era stato attenuato dal recente stop di Veiga, finito a piè pari nelle sabbie mobili della maledizione che già aveva coinvolto i vari Bremer e Cabal, con lo sporadico arretramento di capitan Locatelli in difesa quale soluzione tampone. Il ritorno di Kalulu e la defezione di Conceiçao in una zona del campo in cui i bianconeri sono riforniti, se non altro, assicura a Thiago Motta almeno un’opzione di peso dalla panchina in ogni reparto. In attesa del rientro di Douglas Luiz, Veiga e Savona, tutti attesi in gruppo - giorno più, giorno meno - a cavallo dell’ormai imminente sosta per le Nazionali.