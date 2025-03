L’obiettivo diventa obbligo: come può cambiare la classifica della Juve

Juve contestata dai tifosi

È comprensibile e perfino logico che questi calcoli non siano sufficienti per lenire le recenti amarezze innescate con l’eliminazione dalla Champions League a Eindhoven, seguiti a stretto giro da quella in Coppa Italia contro i giovani dell’Empoli. La sfida di questa sera contro il Verona, così, costituisce una di quelle opportunità che non si possono fallire. In chiave classifica, come si diceva, ma anche per la necessità di ricucire subito un minimo di rapporto con i tifosi. Almeno parzialmente, visto che la contestazione dei gruppi organizzati è scoccata già ieri sera e che Motta e i suoi giocatori si troveranno inevitabilmente di fronte a un clima tutt’altro che morbido e sereno. Le vittorie sono le medicine migliori, oltre che le uniche, a qualsiasi latitudine e a prescindere da qualsiasi motto sia stampato sul colletto della maglia. L’avversario, peraltro, rievoca dolci ricordi con lo 0-3 dell’andata che sembrava il preludio a una stagione ben più lineare (era successivo all’esordio vittorioso sul Como...) rispetto a quella che si è invece srotolata da lì a poco. Zavorrata, come è stata, da infortuni, incomprensioni, crepe in campo. Nel nuovo anno sono via via evaporati tutti gli obiettivi possibili: dalla Supercoppa a gennaio, alla Champions e alla Coppa Italia in questo febbraio più malmostoso che gonfio di mestizia. Resta, vitale, quel quarto posto che darà accesso alla prossima, di Champions League, e lo snodo di questa sera diventa dunque vitale. Per l’ambiente, ma anche concretamente per la classifica: quella davanti a sé, ma pure per quella dietro. Ci sono da mantenere le distanze sulla Lazio e su quel Bologna che non ha alcuna intenzione di rinunciare al sogno: un quarto posto che fa gola a tanti e che per la Juventus non è una opzione, ma un obbligo.