“Juve, rischi il fallimento”: Di Canio e il malumore del giocatore mascherato

Juve , come cambierebbe l'opinione con o senza quarto posto? In attesa della sfida di stasera contro l' Hellas Verona , questa la discussione sul momento dei bianconeri che si è tenuta negli studi di Sky Calcio Club. Ad introdurre l'argomento Fabio Caressa : "Non c’è stata un po’ di esasperazione per la situazione della Juventus rispetto alla reale situazione? Vero che nelle coppe ha fallito, ma in campionato è ancora in corso per il quarto posto e potrebbe essere in teoria, con tutti gli scongiuri dei tifosi…”. Il riferimento è alla distanza dalla vetta che, in caso di successo questa sera, per la squadra di Thiago Motta si ridurrebbe a 6 punti.

Juve con e senza quarto posto: il dibattito a Sky

A dire la sua è Luca Marchegiani: “Secondo me guardando le prospettive e lo svolgimento della stagione il quarto posto è il minimo. Se non riuscisse ad arrivare tra le prime quattro secondo me sarebbe stagione fallimentare, considerando che le coppe sono andate male. Troppo severi i giudizi? Non lo so. C’è sempre il discorso che è il primo anno, che è una squadra che mostra dei sintomi di miglioramenti che non vengono confermati nella partita successiva. Sono cose che in un giudizio nostro, sereno, dal di fuori, contano. Secondo me non è stagione particolarmente positiva. Poi se tu mi dici di possibili 6 punti dalla classifica: noi veniamo da 2 campionati che a febbraio erano già decisi, ma essere quarti con 6 punti dalla testa…non sono pochi. Parliamo di una squadra che è partita con ambizioni, poi magari non era in prima fila ma era partita con ambizioni”.