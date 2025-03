“Lo deve fare la società, non Motta”: Mauro duro sulla Juve. E sui tifosi...

Juve, Mauro: "Contestazione non giusta"

Così l'ex calciatore Juve e oggi opinionista: "Se ha un senso questa contestazione, con questi modi e tempi? Secondo me no: se la Juve vince è a 6 punti dalla prima. Ha fatto male nelle competizoni dove è uscita, ma non si può dar ragione a toni di questa entità, è il gioco del calcio. Non posso pensare che quello che diciamo generi comportamenti di questo tipo. Io penso che un allenatore della Juventus debba avere punti fermi: a 11 giornate dalla fine del campionato non si può non avere 7-8 punti fermi della propria squadra".

Mauro approfondisce: "Una grande squadra è fatta di queste cose, una grande squadra non può avere il centravanti fuori quando sta 0-0: non è possibile. Se sei 0-0 il centravanti gioca perché ti serve per fare gol, se invece pensi che non serve per fare gol bisogna spiegarlo bene. Fino ad ora hai giocato con un centravanti (riferimento a Vlahovic, ndr) anzi a volte lo cacci, nella partita che ti serve per passare il turno ne metti due, scopri il centrocampo e prendi il contropiede dell'Empoli. Thiago Motta le sue responsabilità ce le ha, e a proposito di comunicazione ancora di più: quel lavoro che ha fatto lui dopo l'Empoli lo deve fare la società, non l'allenatore. Il tecnico lo fa nello spogliatoio, la società lo fa davanti a tutti". E a proposito del tecnico: "Vorrei trascorrere tre ore con Thiago Motta per comprendere il suo calcio e certe scelte. Thuram, migliore in campo con l’Inter, nella gara successiva viene lasciato in panchina. Mai una formazione uguale all’altra. E poi non ho capito" Savona schierato a sinistra".

