Corsa all’Europa, dalla Juve al Milan: situazione scontri diretti aggiornata

Se la lotta al primo posto della Serie A resta serratissima, con Inter, Napoli e Atalanta in 3 punti, quella per la qualificazione in Europa non è da meno. Sono sei, infatti, le squadre coinvolte nella battaglia per centrare la qualificazione alle prossime competizinin europee. In primis ci sarà ovviamente da centrare la qualificazione in Champions, con l'Italia che, molto probabilmente, potrà contare soltanto su 4 squadre e non più 5. Se le compagini attualmente nelle prime 3 posizioni dovessero consolidare il proprio piazzamento, resterebbe dunque un solo posto a disposizione.