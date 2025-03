Juve, i convocati contro il Verona: Kalulu torna a disposizione di Thiago Motta

La Juventus si rituffa nel campionato dopo la clamorosa eliminazione dai quarti di finale di Coppa Italia per mano dell'Empoli che si è preso la scena ai calci di rigore: fatali gli errori di Vlahovic e Yildiz dagli undici metri. Un'opportunità da non fallire quella che stasera la squadra di Thiago Motta avrà allo Stadium contro il Verona: in caso di vittoria, la Juve non solo scavalcherebbe la Lazio riprendendosi così il quarto posto ma andrebbe anche a -6 dall'Inter capolista, che sabato è stata fermata in casa del Napoli nel pari terminato 1-1. Tra i convocati di Thiago Motta si rivede Kalulu mentre è costretto a dare forfait Francisco Conceicao a causa di un fastidio alla coscia destra.