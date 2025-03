Conceicao infortunato: esito esami Juve, le condizioni e i tempi di recupero

Conceicao, i tempi di recupero

Quante partite salterà Conceicao? Molto dipenderà da come risponderà al lavoro personalizzato, ma per un problema muscolare di quel tipo dovrebbe stare fuori almeno tre settimane. Infatti, è possibile rivedere in campo l'esterno dopo la sosta. In questo senso è importante avere le due settimane di stop per cercare di recuperare al meglio e per Motta per lavorare sul gruppo in vista del finale di stagione. Il portoghese, oltre alla gara contro il Verona, non prenderà parte alla sfida importante contro l'Atalanta, sempre all'Allianz, e nemmeno alla trasferta di Firenze con la Fiorentina. Per Conceicao, dunque, è possibile un ritorno, almeno tra i convocati, per la gara della Juventus contro il Genoa del 29 marzo.