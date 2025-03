Veiga, il significato Juve in una foto: tifosi impazziti sui social

Renato Veiga è alle prese con il recupero dal suo infortunio. Il difensore portoghese ha voglia di tornare in campo quanto prima per dare una mano ai suoi compagni in questo finale di stagione. Il suo rientro è previsto dopo la sosta di marzo, dunque per la gara contro il Genoa del 29 marzo, proprio come Conceicao. Intanto il centrale, arrivato nel mese di gennaio in prestito dal Chelsea, ha pubblicato sui social una serie di foto di queste sue giornate torinesi tra giri per la città, allenamenti e sorrisi. C'è una foto in particolare, però, che ha colpito i tifosi.