Giuntoli blinda Motta: "Resta alla Juve". Poi il messaggio ai tifosi

"Siamo dispiaciuti come i tifosi e arrabbiati. Veniamo da una prestazione che non si poteva fare e che ci ha fatto uscire contro l’Empoli in Coppa Italia". Così Cristiano Giuntoli, intervenuto nel pre gara di Juventus-Verona, incontro valido per il posticipo della 27ª giornata di campionato. I bianconeri tornano in campo allo Stadium con l'obiettivo di replicare la prestazione dell'andata, che fruttò il 3-0 recante la doppia firma di Dusan Vlahovic e il sigillo di Nicolò Savona. Un risultato che rimanda al tempo in cui le aspettative sulla gestione Motta erano ancora delle più rosee, prima di andare incontro a un progressivo svilimento che ha avuto il suo acme nelle eliminazioni in Champions League prima e Coppa Italia poi. La sfida contro la formazione di Paolo Zanetti - in panchina ci sarà il suo vice Alberto Bertolini - mette in palio 3 punti che varrebbero il ritorno al 4º posto - la Lazio è uscita vincitrice dalla trasferta di San Siro con il Milan - con il rinnovato distacco di 6 lunghezze dalla vetta. Numeri che vorrebbero restituire la speranza di un glorioso finale di stagione, restano però tante le riserve sul stato di forma dei bianconeri, che sono comunque chiamati a compiere la missione qualificazione Champions. E a proposito di corsa scudetto, la prossima giornata c'è l'Atalanta di Gasperini: incontro in programma domenica 9 marzo allo Stadium (ore 20.45).