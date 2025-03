Tether, l'azionista di minoranza della Juve cambia presidente: che sta succedendo  

TORINO - Il titolo della Juventus in borsa sta volando, le azioni del club bianconero hanno chiuso in crescita del 12%: in meno di un mese il titolo è salito del 45% , mai così in alto dal 2022. Una forte crescita anche sulla spinta delle manovre di Tether, la società di criptovalute che nelle scorse settimane ha acquisito il 5% dei bianconeri (comprando 19 milioni di azioni per un investimento di circa 48 milioni di euro) che nelle ultime ore ha comunicato un 'importante cambio di organigramma.