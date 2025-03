Motta alza la voce: "La mia Juve sa giocare a calcio. Avere Koop un privilegio"

"Koopmeiners? È un giocatore importante per noi, può occupare tanti ruoli in campo. Ha qualità fisica e tecnica. Interpreta molto bene il gioco che vogliamo vedere. A volte lo abbiamo usato alto e a volte più basso. Sia come interno ma anche che come interno. Sa quando cambiare posizione e nella fase offensiva è sempre generoso con i compagni. Sono contento per il gol. È un grande giocatore ed è un privilegio per noi averlo dalla nostra parte. Ho sempre difeso perché so di quello che è capace e cosa può dare alla squadra. Non vieto nulla ai miei giocatori. Hanno grande libertà sopratutto in fase offensiva. In Serie A è difficile superare il muro difensivo e segnare. Ci vuole organizzazione perché senza diventa molto poi difficile soprattutto e si chiudono a 5 dietro. Ma i ragazzi hanno tantissima libertà per dimostrare la loro creatività negli ultimi metri. Delle volte viene fuori e a volte abbiamo delle difficoltà. Oggi abbiamo fatto bene e creando moltissimo. Dovevamo segnare prima perché così l’avversario cambia modo di giocare".

Motta: "Ambiente particolare dopo l'Empoli"

"La classifica? Abbiamo fatto una buona partita. Serve equilibrio in questo momento. Abbiamo vinto meritatamente perché abbiamo giocato con qualità sapendo mettere in difficoltà l’avversario. Abbiamo creato tantissimo e sommato 3 punti importanti per noi - ha aggiunto a Sky -. Adesso dobbiamo recuperare i giocatori e preparare la partita contro una grande squadra come l’Atalanta. I 3 punti fanno sempre benissimo. Il modo in cui ci siamo arrivati è perfetto. Non è facile per i ragazzi mantenere l’equilibrio e la tranquillità. Non vuol dire però essere lenti e giocare senza fiducia. Serve qualità e sapere aspettare il momento giusto per colpire avversario. Dopo l’ eliminazione Coppa Italia c’era un ambiente particolare. A volte viene l’ansia di fare le cose o una voglia extra di farle e se le fai con frenesia di solito dai agli avversari la possibilità di ripartire in contropiede. Noi però non l’abbiamo fatto e abbiamo creato invece tante occasioni. Avremmo potuto fare qualcosa in più. I ragazzi si impegnano sempre. L’atteggiamento è stato impeccabile. Con questa qualità si mettono in difficoltà gli avversari".