Cambiaso: "Juve, l'obiettivo è chiaro. Perché ho passato un periodo difficile"

Ruolo in campo

"Questa domanda me la fanno in molti e non ho mai saputo dare una risposta. Secondo le squadre che affrontiamo, secondo gli avversari che ci sono, secondo gli spazi che lasciano, non ho una posizione fissa, preferita, mi piace giocare per aiutare la squadra. Oggi c'era più bisogno, avevamo parlato anche con il mister in settimana, c'era più bisogno di stare un po' più basso perché il loro piano della gara era ripartire, quindi bisognava avere più equilibrio e mi ha chiesto di stare un po' più indietro per cercare di non far ripartire il Verone e di costruire bene il gioco. Oggi penso che l'ho fatto abbastanza bene, ma non ho una posizione fissa, mi piace molto aiutare la squadra, oggi per aiutare la squadra dovevo fare questo e l'ho fatto".

L'ultima settimana

"Diciamo che dal 7 dicembre è stato un periodo un po' difficile personalmente, anche di squadra, ma più personalmente perché fisicamente non sto ancora benissimo, nel senso che sto cercando di recuperare la condizione, ma il problema che ho avuto è stato piccolo ma che mi ha tormentato per diverso tempo. Poi ho avuto un po' di sfortuna perché è arrivata poi la questione di mercato, però diciamo che il problema unico è stato purtroppo fisico. Però adesso sono tornato, oggi mi sono sentito decisamente meglio, non mi sentivo bene da un po' di tempo e sono contento della partita che ho fatto perché sto imparando a gestirmi anche un po' di più, a giocare anche nonostante sia al 100%, e questo è molto importante perché ad alti livelli, poi io voglio cercare di giocare a livelli altissimi, a tenere uno standard buono. Devo imparare a giocare anche se non sono al 100% e questo oggi l'ho fatto e sono contento di averlo fatto e cercherò di farlo più avanti".